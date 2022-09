Tchad : le CNT ouvre sa 2ème session et examine le budget 2023

Le président du Conseil National de Transition (CNT), Dr Haroun Kabadi, a ouvert ce 1er septembre, les assises de la 2ème session ordinaire de l'assemblée législative provisoire, en présence du Premier ministre, Pahimi Padacké et de plusieurs membres du gouvernement.



La session sera essentiellement marquée par l'examen et l'adoption de la loi des finances portant budget de l'État pour 2023. 12 projets de loi de ratification seront également examinés.



Dans son discours de circonstance, Dr Haroun Kabadi a évoqué les enjeux du Dialogue national inclusif, les conflits intercommunautaires, le chômage des jeunes et les recrutements à la fonction publique, la cherté de la vie, ainsi que les inondations.



« Le pays attend du gouvernement qu'il adapte la situation économique au contexte », a-t-il indiqué. « La survie dépend de notre capacité d'adaptation et à consentir les sacrifices conjoncturels nécessaires », a ajouté Dr Haroun Kabadi.