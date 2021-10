Tchad : le CNT prévoit un budget de 8,9 milliards Fcfa pour l'exercice 2021

La direction du budget et de la comptabilité du Conseil national de transition (CNT) a élaboré le 7 octobre un projet de budget pour son exercice 2021. Le montant total global est de 8.9 milliards de FCFA, selon les documents rendus publics par Salam Info.



Les indemnités parlementaires, salaires et frais accessoires des conseillers et du personnel sont chiffrés à 1,29 milliard Fcfa. Il faut compter les membres du CNT, les fonctionnaires du cabinet, les militaires, les décisionnaires, en plus des primes de commission ad hoc, les primes uniques pour l'équipement, les véhicules, équipements de bureau, équipements informatiques et le fonds de souveraineté.



Les matériels roulants prévoient 145 véhicules, sans compter les véhicules des chefs de service, pour un montant total de 6,54 milliards Fcfa. Les prix varient de 35 à 85 millions Fcfa.



S'agissant des matériels informatiques, il faut prévoit 60 ordinateurs fixes pour un prix unitaire de 1,4 million Fcfa, 60 ordinateurs portables pour un prix unitaire de 1,5 million Fcfa, 60 imprimantes en couleur pour un prix unitaire allant de 200.000 à 400.000 Fcfa et quatre photocopieurs pour un prix unitaire de 18,5 millions Fcfa. En tout, les besoins en matériels informatiques sont évalués à 266 millions Fcfa.



Sur les réseaux sociaux, les citoyens n'ont pas tardé à réagir en estimant que le projet de budget est excessif. Le CNT qui fait office de parlement de transition a été officiellement le 5 octobre 2021.