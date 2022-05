Tchad : le CODNI échange avec les forces vives sur les défis de la démocratie

Les conférenciers Dr Ramadji Alfred, Dr Mahamat Saleh, Dr Ahmed Djida et Mahamat Dingamdibaye se sont penchés sur plusieurs questions liées à la démocratie. La succession et l’alternance, la rupture de dialogue, les tensions, la violence politique, l'ambiguïté de la démocratie, le coup d’État et l'intrusion militaire au cœur de la politique sont les points évoqués par Dr Ramdji Alfred.



Dr Ahmat Djidda quant à lui s'est penché sur la participation des partis politiques à la démocratie depuis les années 90 ; une chose qui n'était pas possible vers la période de l’indépendance. Le multipartisme, la reconversion de partis politiques, la création des partis politiques, l’alternance par les armes et la conférence souveraine de 1993 sont à la base de la démocratie au Tchad, a estimé Dr Ahmed Djidda.



Pour Dr Mahamat Saleh, le cadre juridique de la démocratie tchadienne est quasiment inexistant. Il a cité des exemples de défis de la démocratie : l’absence de conscience sociale et politique ; la politique de poche par les chefs de partis politiques ; l’instabilité des institutions publiques et politiques ; la jonction entre la politique et le militaire ; et l’interférence de la puissance extérieure au Tchad.



Laldjim Narcis, journaliste et analyste politique, a souligné que des défis reste à relever. Il a cité entre autres : l’absence d’alternance, l’injustice, la répartition équitable des ressources naturelles, la gouvernance vertueuse, l'amélioration de la répartition des députés à l’Assemblée nationale, le respect du mandat des députés et la Médiature.



Quelle est la modèle de démocratie que le Tchad doit adopter ? Les valeurs démocratiques ne sont-elles pas respectées ? Le Tchad est-il un pays démocratique ou un pays de dictature par les armes et les répressions ? Ce sont autant de questions posées par les participants qui ont été suivies de débats.