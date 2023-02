Tchad : le CONITE propose des « Magasins Bénis » pour lutter contre la cherté de la vie

Le Conseil National des Importateurs, Transitaires et Exportateurs (CONITE), a organisé un point de presse le 20 février 2023, pour présenter leur proposition de solution à la cherté de la vie au Tchad.



Lors de cette rencontre, le secrétaire général du CONITE, Mahamat Nour Abakar, a exposé les idées de l'organisation pour faire face à ce problème majeur. La cherté de la vie est un phénomène qui affecte particulièrement les ménages tchadiens, qui peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.



Selon Mahamat Nour Abakar, les solutions pour réduire les coûts de la vie au Tchad existent et peuvent être mises en place rapidement, grâce à des actions concertées avec les opérateurs économiques du pays.



Le CONITE a proposé la mise en place d'un concept de « Magasins Bénis », pour réduire les coûts des denrées alimentaires de première nécessité, importées ou produites localement, jusqu'à 50%. Cette idée repose sur une collaboration active avec les commerçants et les hommes d'affaires tchadiens, qui s'engagent à aider le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté et la cherté de la vie dans le pays.



Le CONITE a également souligné l'importance de suivre de près les situations de crise alimentaire, en utilisant des dispositifs de mise à jour et d'analyse continue des données sur la production, l'importation, l'exportation et la commercialisation des denrées alimentaires de première nécessité au Tchad.



Cette proposition du CONITE est un exemple concret de la manière dont la collaboration entre les acteurs publics et privés peut contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. La mise en place des « Magasins Bénis » pourrait contribuer à soulager les ménages tchadiens les plus vulnérables et à les aider à subvenir à leurs besoins essentiels.



Enfin, le CONITE appelle tous les commerçants et les hommes d'affaires du Tchad à s'engager dans cette initiative, et à travailler de manière concertée avec le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et la cherté de la vie dans le pays. Car, il est temps de prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation économique du pays et offrir un avenir meilleur aux générations futures.