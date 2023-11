Tchad : le COSET et le PSSET désapprouvent les propos du ministre de l'Éducation

Selon le communiqué, les deux organisations syndicales ont qualifié la déclaration du ministre de l'Éducation de "ratée" et l'ont accusé d'utiliser un langage injurieux et intimidant. Bien qu'elles reconnaissent le sens de responsabilité de certains membres du gouvernement présents à la réunion, elles expriment leur déception quant à l'absence de discussion sur la réinstauration immédiate des salaires des agents de l'État dont les paiements ont été suspendus.



Lors de la rencontre présidée par le Premier Ministre de Transition le 7 novembre 2023, aucune agenda spécifique n'a été établi, mais il a été question de présenter la situation socio-politique du pays ainsi que les résolutions du Dialogue National Inclusif (DENIS), d'après les deux centrales syndicales. Le Premier Ministre a ensuite appelé les organisations syndicales à faire preuve de responsabilité et à mettre fin à la grève sans conditions.



La PSSET et le COSET réaffirment leur volonté d'engager un dialogue sincère pour résoudre la crise en cours dans le secteur de l'éducation. Ils appellent leurs membres à rester vigilants et calmes.