Tchad : le COST prime les meilleurs athlètes de la semaine d'excellence sportive

Alwihda Info | Par Anass Ali Moussa - 21 Décembre 2022



Le président du COST, le général Idriss Dokoni Adiker, a saisi l’occasion pour tirer le bilan de l’année des sports et de réitérer l’engagement du COST, aux côtés du gouvernement, pour le développement des sports tchadiens.



Marquant la clôture de l’année sportive, déclarée par le chef de l’Etat dans son discours en décembre 2021, lors du forum de jeunes, le Comité olympique et sportif tchadien (COST), a organisé la semaine d’excellence sportive.



La cérémonie de distinction honorifique, des meilleurs athlètes issus de cette semaine d'excellence sportive qui a été tenue du 05 au 11 décembre 2022 à N’Djaména, a eu lieu le mardi 20 décembre 2022 dans un Hôtel de la place.



Au total, 843 participants à cette semaine d’excellence sportive : 605 athlètes, 150 officiels, 62 encadreurs et 26 bénévoles. Le Comité olympique et sportif tchadien (COST), agence du Comité international olympique, se veut une mission associative dans un Etat qui regroupe des fédérations nationales et associations à vocation sportive, situe Bani Gâta Ngoulou, président du comité d’organisation, par ailleurs, vice-président du COST.



Après une semaine de déroulement de la compétition, les résultats se structurent comme suit : 8 champions en version hommes et dames, dans les disciplines suivantes, handball, basketball, volleyball et football. Ensuite, 14 autres champions en version hommes et dames dans les disciplines, tir à l’arc, taekwondo, judo, lutte, boxe, pétanque et karaté, informe le président du comité d’organisation.



Cependant, le président du COST, le général Idriss Dokoni Adiker, a saisi l’occasion pour tirer le bilan de l’année des sports et de réitérer l’engagement du COST, aux côtés du gouvernement, pour le développement des sports tchadiens. Pour Fatimé Boukar Kosseï, secrétaire d’État en charge des Sports, l’organisation de cet événement est un signal fort pour s’approprier de l’objectivité, du résultat et de l’efficience.



Fatimé Boukar relève que le département en charge des sports est le guichet unique pour appuyer, engager et accompagner les actions sportives. La secrétaire d’État rassure les athlètes à cet effet que le gouvernement sera à leurs côtés afin de les accompagner dans leurs parcours, pour restaurer la grandeur du sport. « Notre mission est de pouvoir assurer le développement des sports tchadiens », souligne-t-elle.



Clôturant l’année des sports, le Premier ministre de transition, représentant le président de la transition, a rassuré que le sport tchadien va être impulsé et poussé de l’avant. « Nous allons tout mettre en œuvre, ensemble, pour faire en sorte que la réflexion précède l’action, pour que demain l’action nous permette de primer toutes les fédérations sportives », souhait du Premier ministre.



Enfin, le chef du gouvernement d’Union nationale salue à sa juste valeur, l’initiative du COST et entend la soutenir et de faire en sorte qu’elle soit pérennisée. Ainsi, Saleh Kebzabo suggère que le sport soit une activité populaire, qui doit être pratiquée par tout le monde, le jeune et le moins jeune tchadien, pour que le Tchad devienne un pays de sports.



Le sport est un vecteur essentiel pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. A cela, il doit être l’affaire de tous.







