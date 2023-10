Tchad : le CPNA du Guéra se réunit pour lutter contre la malnutrition

Ce 6 octobre 2023, dans la salle de réunion de la Délégation Sanitaire du Guéra, le Comité Provincial de la Malnutrition et de l'Alimentation (CPNA) a tenu sa rencontre mensuelle. La réunion était présidée par le Secrétaire Général de la Province du Guéra, Djerembeté Dingamyo, en présence de délégués représentant divers services gouvernementaux, des ONG, ainsi que des leaders religieux.



Dans son discours de bienvenue, Al-Idjazi Ali, le point focal du CPNA, a souligné l'importance cruciale du comité dans la lutte contre la malnutrition au sein de la société. Il a appelé tous les participants à contribuer activement à cette lutte pour le bien-être de la population.



Le Secrétaire Général de la Province du Guéra, Djerembeté Dingamyo, a ensuite pris la parole pour rappeler que la malnutrition demeure un problème de santé publique sérieux au Tchad, en particulier dans la région sahélienne. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, les agences des Nations Unies et d'autres partenaires humanitaires et de développement, des défis subsistent. Il a exhorté les participants à s'engager pleinement dans ce combat essentiel pour la santé de la population.