Tchad : le CPS "a apprécié favorablement l'évolution de la transition" (gouvernement)

"Le Tchad respecte les institutions et les décisions de l'UA (...) Suite à la tenue de cette réunion, il en ressort que le Conseil a apprécié favorablement l'évolution de la transition au Tchad et n'a pas endossé les propositions soutenues et présentées par le président de la Commission de l'UA tendant coûte que coûte à sanctionner le Tchad et les tchadiens", affirme Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.



Le gouvernement tchadien accuse le président de la commission, "pour des raisons qui lui sont propres", d'avoir "décidé de méconnaître les décisions prises par la CEEAC le 25 octobre 2022".



Pour la Commission de l'UA, rien n'a encore décidé sur le cas du Tchad tandis que le rapport de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission, n'a pas été contesté. Une prochaine session est prévue.