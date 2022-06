Tchad : le CRADEL sensibilise la jeunesse et les femmes d’Abéché sur le dialogue

Le Centre de recherche et d’appui pour le développement local (CRADEL) a organisé le 13 juin dernier à Abéché, une séance de sensibilisation et d’information sur l’importance du dialogue national inclusif. C'est à l’intention des jeunes et des femmes du 5ème arrondissement.



Cette activité s'est déroulée dans les locaux de la sous-coordination nationale pour la paix et l’appui au Conseil militaire de transition (CMT), au quartier Goz Amir.



L’objectif de cette activité est d’informer les jeunes et les femmes, afin qu'ils servent de relais de sensibilisation sur le dialogue national inclusif. Ces derniers doivent ainsi avoir une bonne compréhension du dialogue national qui sera organisé prochainement.



Le coordinateur provincial du comité d’appui au Conseil militaire de transition dans le Ouaddaï, Mahamat Abdelrahim Chahata a promis de vulgariser les notions reçues auprès des autres jeunes et femmes qui n’ont pas assisté à cette séance de sensibilisation.



Izadine Bourma Ahmat, conseiller municipal et par ailleurs assistant consultant du CRADEL, a précisé que la séance de sensibilisation a tourné autour des recommandations faites lors d'un atelier organisé sur l’implication des jeunes au dialogue national inclusif.



Le coordinateur du CRADEL, Abdelhamid Hassaballah Djelio, a rappelé que ces séances de sensibilisation ont été initiées pour amener les jeunes et les femmes à comprendre la portée du dialogue national inclusif qui est un événement de taille. Il faut noter que cette même activité a été présentée le 14 juin dans le 2ème arrondissement aux leaders des jeunes et des femmes qui devront à leur tour, relayer les messages reçus à leur base, pour une large compréhension.



Le CRADEL a également sillonné trois radios locales pour des émissions interactives visant à expliquer aux auditeurs les enjeux du dialogue national inclusif.