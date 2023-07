Tchad : le CRASH rend hommage au 1er secrétaire général, Pr. Khalil Alio, lors d'une conférence-débat

La conférence-débat a débuté par une brillante présentation biographique du défunt, réalisée par le Dr Djimet Seli, l'un des conférenciers. Le public présent a chaleureusement applaudi en l'honneur du Professeur Khalil Alio, saluant ses contributions remarquables au CRASH et à l'Université de N'Djaména tout au long de sa vie.



Dr Florian Lionnet, intervenant principal de la conférence, a développé en détail le thème abordé. Il a souligné qu'une trentaine de langues au Tchad sont en voie de disparition, faute de pratique au sein de leurs communautés. Le panel a exhorté le public à préserver et pratiquer leurs langues pour éviter leur extinction. Les conférenciers ont également expliqué les différentes caractéristiques socioculturelles, contextuelles, hiérarchiques et valorisantes des langues.



Durant la conférence-débat, de nombreux participants ont posé des questions en lien avec le thème, auxquelles des réponses ont été apportées.



Cet événement a mobilisé un nombre important d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, d'amis et de membres de la famille du défunt Professeur Khalil Alio, témoignant ainsi de son impact et de son héritage dans le domaine de la recherche anthropologique et linguistique.