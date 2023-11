Tchad : le CRODI inaugure son engagement pour le progrès sociétal

Dans son discours, le président du CRODI, Mahamat Gana Gabre, a exposé les objectifs de l'organisation : réaliser des études de prospection et de faisabilité pour le développement dans les différentes provinces du Tchad et fournir des données fiables pour éclairer les partenaires du Tchad et le gouvernement tchadien dans leurs décisions et projets.



Le CRODI vise également à collecter des données géographiques et démographiques pour mieux diriger les projets, à constituer un groupe d'observateurs politiques et des droits de l'Homme pour promouvoir la bonne gouvernance et les libertés fondamentales, à agir comme un cadre de réflexion et d'action lors des grandes échéances électorales, à renforcer les liens entre l'intelligentsia nationale et la diaspora, et à conseiller les ONG et organisations internationales désireuses d'investir au Tchad.



Le CRODI s'engage aussi à participer activement dans le processus électoral par la mise à disposition d'observateurs et d'experts, à promouvoir l'éducation, la formation et l'empowerment des jeunes et des femmes, et à offrir une expertise en conseils, orientations, propositions et analyses dans les domaines de la gouvernance, de l'éducation et de l'entrepreneuriat.



Il est important de noter que le CRODI réunit des intellectuels issus de diverses écoles et universités, sans distinction d'ethnie, de religion ou d'appartenance régionale. Les objectifs énoncés sont les défis que l'organisation s'engage à relever dans sa quête du développement intégral.