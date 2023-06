Tchad : le CSAI du Ouaddaï appelle à la vigilance face à la situation catastrophique au Soudan

Dans un premier temps, Cheikh Abdoulaye Issakh Mouhadjir a fermement condamné cette violence et a appelé la population du Ouaddaï à rester extrêmement vigilante face à la situation catastrophique qui sévit à la frontière et à l'afflux croissant de réfugiés sur le territoire tchadien. Le président du CSAI du Ouaddaï a également demandé aux fidèles d'implorer Allah pour que la paix et la stabilité règnent au Soudan en général, et plus particulièrement dans l'État du Darfour-Ouest.



Face à cette crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, Cheikh Abdoulaye Issakh Mouhadjir a souligné l'importance de la solidarité et de l'entraide entre les peuples, rappelant que la situation au Soudan touche directement les pays voisins, dont le Tchad. Il a exhorté la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin à ces violences et trouver des solutions durables pour protéger les populations vulnérables.



En concluant son discours, le président du CSAI du Ouaddaï a exprimé sa profonde préoccupation et sa solidarité envers les frères soudanais, tout en appelant à l'unité et à la mobilisation de tous les acteurs concernés pour faire face à cette crise humanitaire. Il a rappelé que la paix et la stabilité sont des valeurs essentielles pour assurer le développement harmonieux de la région.