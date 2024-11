Tchad : le CSAI exhorte les fidèles à se tourner vers Dieu

Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, par la voix de son premier vice-président et secrétaire général, Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman, demande aux fidèles musulmans d'invoquer Allah, en récitant le Saint Coran, surtout en cette circonstance où les Forces Armées Tchadiennes font face à la secte Boko Haram.



Par ailleurs, le Conseil islamique demande à toutes ses branches des régions, d'en faire autant, en incitant leurs cellules dans les préfectures et villages.



Par la même occasion, Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman demande aux Khalawats et aux centres coraniques de prier Dieu en faveur de la paix au Tchad.