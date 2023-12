Tchad : le CSOJ rapporte un référendum constitutionnel calme et pacifique

Le Comité d'organisation des jeunes (CSOJ) a tenu un point de presse à la Maison des Médias du Tchad, animé par Keinani Jonas, chef de mission d'observation du référendum constitutionnel du 17 décembre.



Le CSOJ, ayant pour but d'observer de façon neutre et objective toutes les étapes du processus référendaire, emploie une approche cycle électoral qui considère le processus comme un continuum dont l'intégrité dépend de chaque phase : pré-électorale, électorale et post-électorale.



A cet effet, le CSOJ a déployé 700 observateurs à N’Djamena et dans 9 provinces : Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé, Mandoul, Logone Oriental, Logone Occidental, Moyen Chari, Batha, Guéra et Ouaddaï.



Keinani Jonas rapporte que les opérations de vote et les décomptes des voix, se sont déroulés dans le calme et dans un climat pacifique, sans incidents sécuritaires impliquant les acteurs électoraux. Toutefois, il a noté une mobilisation timide dans certains bureaux, entraînant une fermeture anticipée et des retards au démarrage. Le CSOJ félicite le peuple tchadien pour son calme durant le scrutin, et remercie les différents acteurs politiques pour leur contribution à l'organisation.



Il recommande de s'abstenir de toute attitude susceptible de compromettre la stabilité politique, de prendre des mesures pour faciliter la participation des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans les futures élections, et de créer un organe de gestion des élections consensuel et indépendant, conformément aux prescriptions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.