Tchad : le CTVC exhorte les opérateurs à une baisse des prix des communications

Dingamnayal Nely Versinis annonce une manifestation citoyenne le 22 janvier 2022 à N'Djamena (à partir du rond-point à double voie au terrain Fest Africa dès 6 heures) et en province.



"L'heure est aux actions citoyennes et pacifiques pour défendre I'intérêt commun de tous les consommateurs", estime Dingamnayal Nely Versinis.



"Pour un crédit de 7000F CFA, on nous donne un fortait d'appels de 3000 mn à consommer en 30 jours. Ce n'est pas suffisant, 400 FCFA pour un forfait 200 MB à consommer en 24 heures. Hors, nous n'arrivons même pas à finir à cause de la perturbation du réseau et la durée très limitée du forfait", indique Dingamnayal Nely Versinis.



Selon lui, "ces forfaits imposés ne sont pas bénéfiques aux consommateurs".



Le CTVC exige une tarification comme suit : 1Go à 500 FCFA/30jours, 3000 mn à 3000 FCFA/30 jours et 1000 FCFA pour SMS illimités/30 jours.