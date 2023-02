Tchad : le Cadre de concertation des jeunes médiateurs (CCJM) lance ses activités

La plateforme de la société civile appelée, Cadre de concertation des jeunes médiateurs (CCJM), a été lancée officiellement au Centre culturel Al-Mouna.



Elle a été créée, suite au Dialogue National Inclusif et Souverain tenu en 2022.



Le but de la plateforme est de permettre aux jeunes leaders de différentes associations et organisations, de se réunir pour un dialogue franc sur les problèmes qui minent le bon vivre ensemble, sans distinction religieuse, régionale ou ethnique, explique Abakar Adoudou Koucha, président du comité d'organisation.



Selon lui, les jeunes leaders de différentes associations et autres organisations de la société civile ont mis en place un cadre qui permettra à la jeunesse tchadienne de se réunir sans distinction religieuse, régionale et ethnique, pour un dialogue franc afin de dégager les maux qui minent le bon vivre ensemble.



Des plans d'action seront mis en place dans les différentes cellules de N’Djamena, mettant l'accent sur les jeunes dans la lutte contre les violences.