Tchad : le Centre Takewin propose une formation intensive pour l'anglais des affaires

Le centre Takewin de formation "Chad speaks English" propose une formation intensive pour apprendre l'anglais des affaires.



La formation spéciale s'adresse aux hommes d'affaires, commerçants, managers et ceux qui souhaitent communiquer en anglais de niveau L1, L2 ou L3.



Les cours débuteront le 10/01/2022 et dureront 2 mois à raison de 3 jours par semaine. Les horaires sont de 18 à 20 heures. Les frais d'inscription sont de 30.000 Fcfa.



Un livre de conversation sera fourni.



Le Centre est situé au quartier Ndjari, dans le 8ème arrondissement, en face de la clinique Al Shifa.

Pour plus d'informations, contactez le :

- 60808068 للمزيد اتصلوا بنا ;

- WhatsApp 60808068.