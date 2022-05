Tchad : le Centre africain de la paix vise la réussite des futures élections

L'atelier a marqué le lancement officiel de ses activités de l'année 2022. Il vise à outiller la société civile à l'approche du dialogue national inclusif.



Le coordinateur du CAP, Dr. Matkissam Faycal, a indiqué que le centre entend faire de la promotion de la paix sa priorité, en menant une diplomatie active au service de la paix. Pour lui, les futures élections présentent un enjeu majeur.



"La lutte pour la paix est une tâche sisyphéenne, tant les violences d'aujourd'hui sont croissants et complexes, et les ennemis de la paix aussi nombreux et souvent bien organisés", a estimé Dr. Matkissam Faycal. Le CAP veut amener les tchadiens à renier la guerre et à se réconcilier entre eux.