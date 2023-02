Tchad : le Centre de santé universitaire ne fonctionne pas à N'Djamena

Le Centre de santé universitaire de N'Djamena est fermé depuis près d'un an, sans aucun signe de réouverture en vue.



Ce qui a commencé comme un projet de rénovation par une entreprise, en février de l'année dernière, s'est transformé en une situation incertaine pour les étudiants de l'université.



Selon une gestionnaire anonyme du Centre, elle a été invitée à ranger tout le matériel au magasin en attendant la rénovation, qui devait prendre seulement deux mois. Cependant, un an plus tard, le Centre reste fermé, sans aucune réponse sur sa réouverture.



Le responsable de service de santé et du Centre national des œuvres universitaires (CNOU), Guebatnan Samuel, a déclaré que le Centre de santé est toujours en cours de rénovation, mais il n'y a aucune preuve visible de progrès.



Malheureusement, l'importance d'un Centre de santé universitaire semble être ignorée par les autorités de l'enseignement supérieur. Ce Centre a pour mission d'encourager les étudiants à prendre soin de leur santé, mais à N'Djamena, cela ne semble pas être le cas.



Alors que des maladies telles que le paludisme et la fièvre typhoïde sont fréquentes, les étudiants ont plus que jamais besoin d'un Centre de santé abordable, pour les consultations médicales.



L'association étudiante n'a pas encore commenté cette situation, mais il est temps que les autorités de l'enseignement supérieur prennent en compte l'importance de la santé des étudiants, et agissent en conséquence.



La prévention est toujours mieux que le traitement, et il est temps d'ouvrir à nouveau le Centre de santé universitaire de N'Djamena.