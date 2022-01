Tchad : le Centre des documentations d'Abéché peu fréquenté par les jeunes

La responsable du Centre des documentations de la société civile du Ouaddaï, Salima Saleh Mahmoud, a tenu le 22 janvier une rencontre d'échanges et d'informations avec les représentants de la société civile implantés dans le Ouaddaï. Une dizaine de membres a pris part à cette rencontre qui est la toute première de l'année 2022.



Au cours de cette séance, plusieurs points ont été abordés notamment la question de la non fréquentation du centre par les organisations de la société civile des provinces cibles, ainsi que les documents élaborés par le PASOC en version électronique et physique qui ne sont pas consultés.



Dans sa communication, l'animatrice du centre Salima Saleh Mahmoud a demandé aux représentants des organisations de la société civile présents de sensibiliser leurs membres à fréquenter le centre. Car selon elle, ce local dispose d'une salle des réunions qui pourra servir d'espace d'échange. Ils peuvent aussi organiser des conférence-débats, des réunions associatives, des points de presse, des journées de réflexions et bien d'autres. Salima Saleh Mahmoud a précisé que le centre couvre les trois provinces de l'Est à savoir : le Sila, Wadi-Fira et le Ouaddaï.



Les représentants de la société civile en retour ont fait savoir à la responsable que désormais, ils seront disposés à faire toutes leurs activités au centre. En plus, ils vont relayer toutes les informations relatives aux avantages que le centre leur offre.



Le projet d'appui à la société civile est né des volontés conjugués du gouvernement tchadien en partenariat avec l'Union européenne, en vue de soutenir les organisations de la société civile à avoir plus de compétences et jouer pleinement leur rôle d'acteur incontournable de la gouvernance et du développement local.