Tchad : le Chari-Baguirmi à l'honneur au Festival Dary

Pour ce festival, chaque province est identifiée par la case construite en contre plaqué, équipée d'objets d’arts et culturels. La province du Chari-Baguirmi, comme les autres provinces, à travers ses danses Mandala, Djebol, Koumigo et Wadabé, a attiré un bon nombre de visiteurs.



La danse Koumigo est une danse uniquement féminine. Les femmes sont vêtues d'habits traditionnels. Ces dernières s’alignent en file indienne et dansent à tour de rôle.



D’après le point focal de Chari Baguirmi, Amsissane Lamana, les danses Mandala, Djebol et Koumigo sont masculines et féminines. Les danseurs sont habillés en tenues traditionnelles à des occasions de fêtes, baptêmes, mariages ou réjouissances. Les jeunes filles et garçons s’alignent derrière les adultes afin de les imiter et s’initier à la tradition.