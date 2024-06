Tchad: le Chef d'état-major Général des Armées 1er Adjoint a donné volontairement son sang, un geste louable et humanitaire

Cette action coïncide avec la célébration de la journée mondiale du don de sang. Il est à noter que les éléments des forces de défense et de sécurité tchadiennes font partie des principaux donneurs volontaires de sang dans le pays.



Ce don de sang du Général en chef adjoint des armées tchadiennes symbolise l'implication des forces de sécurité dans les initiatives de solidarité et de soutien à la population.



Cet acte humanitaire du Général Akhabache vise à encourager et à mobiliser davantage les dons de sang, qui sont essentiels pour répondre aux besoins médicaux de la population.



Cette démarche illustre l'engagement des forces armées tchadiennes dans des actions de service public et de proximité avec les citoyens.