Tchad : le Club des jeunes leaders d'Abéché débat des méfaits des réseaux sociaux

Le "Café Amdaradir" est initié par le Club des jeunes leaders d'Abéché en partenariat avec l'Association pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens (ASJT) section du Ouaddaï, sur le thème : "avantages et inconvénients des réseaux sociaux pour la promotion du vivre ensemble au Tchad".



Les échanges ont été dirigés par quatre panelistes : Dr. Mamadi Robert, Mahmoud Mahamat Ali, Abdoulaye Ali Abdoulaye et Achta Mahamat Ali.



Ils se sont appesantis sur les bienfaits et méfaits des réseaux sociaux ainsi que la question du vivre ensemble. Pour les panelistes, la plupart des jeunes utilisent les plateformes sociales pour poster des messages de haine et de violence.



Selon le coordinateur de l'ASJT section du Ouaddaï, Tahir Chayibo Abakar, le thème vise à conscientiser les jeunes afin d'utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens.