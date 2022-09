Tchad : le Code de la famille suscite des vives tensions au Dialogue national

Les participants au Dialogue national inclusif sont divisés sur le projet de Code des personnes et de la famille. Les propositions liées à la thématique n°1 sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale du Dialogue national inclusif font débat.



Les participants ont notamment recommandé de favoriser le mariage entre les différentes confessions religieuses. Sur cette disposition, un intervenant a proposé un amendement en rappelant que l'Islam permet le mariage d'un homme musulman avec une non-musulmane, mais pas l'inverse. Cheikh Ali Nahar Zene rejette carrément le Code de la famille en l'état.



« Ce n'est pas dans notre culture. Un homme qui épouse un homme et une femme qui épouse une femme, nous ne sommes pas des animaux », lance-t-il. « Nous avons bien dit dans la sous-commission d'adapter le Code de la famille avec nos réalités tchadiennes. Nous n'avons jamais dit d'adopter le Code de la famille tout en prenant en compte les réserves », clarifie la conseillère nationale de transition Amina Tidjani Yaya.



Le 2ème vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheïkh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou, se montre catégorique : « le Code de la famille et des personnes touche directement notre conscience religieuse, et nous demandons purement et simplement le retrait de ce fameux Code du débat. Je vous demande de respecter la sensibilité des musulmans ».



En attendant, comme le rappelle Brahim Ben Seïd, ce sont les veuves qui souffrent et qui peinent à avoir une pension au décès de l'époux. Ce qui crée notamment une situation désastreuse pour les enfants et complique leur éducation. Autrement dit, une bombe à retardement pour la société.