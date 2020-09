Tchad : le Collectif contre la vie chère appelle à agir face à un manque de gaz butane

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC), Dingamnayal Nely Versinis, a demandé mercredi au ministre en charge de l'énergie et au directeur général de l'ARSAT d'agit pour "éviter la tension sociale", suite à la "pénurie de gaz butane".



"À l'heure où nous parlons, certains marqueteurs mal intentionnés et véreux cherchent à se positionner en situation de monopole de la vente du gaz, tendant à créer la surenchère et la pénurie artificielle", affirme Dingamnayal Nely Versinis.



Le CTVC met en garde "ces vampires d'argent qui continuent à s'enrichir honteusement sur le dos des consommateurs déjà paupérisés".



Dingamnayal Nely Versinis explique que le système de vente du gaz butane au Tchad est celui de l'achat-vente et non de la consignation. Et d'ajouter que "cette décision d'interdire le remplissage croisé du gaz butane sape les efforts consentis l'année dernière pour rendre fluide la distribution du gaz butane."



Selon lui, cette situation est inadmissible, étant donné que les bouteilles vides des gaz sont les priorités exclusives des usagers.



Dingamnayal Nely Versinis ajoute que les décisions des autorités doivent être appliquées par tous. Il évoque une violation d'un décret stipulant que "tout marqueteur doit avoir au moins 500 bouteilles de gaz butan de 12.5kg, 6kg et 3kg chacune pour les opérateurs sollicitant un agrément pour la distribution exclusive du gaz domestique."