Tchad : le Comité provincial de nutrition du Guera fait le point sur la lutte contre la malnutrition

Le Comité provincial de nutrition et d'alimentation (CPNA) de la province du Guéra a tenu aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024, sa réunion ordinaire dans la salle de réunion de la délégation sanitaire provinciale du Guéra (DSPG).



La réunion a été présidée par le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djiddi Baraimi, en présence du point focal du CPNA, Alhidjazi Ali, et des membres dudit comité. Cette réunion avait pour objectif de présenter les activités du « Projet CMAM Avancée/IRC », menées dans certains départements de la province du Guéra.



Le responsable du programme de l'IRC a clarifié le contexte, les objectifs et les résultats de leurs interventions, avec les communautés dans les centres de santé, les districts sanitaires et la délégation provinciale.



Le secrétaire général du département du Guéra, Abba Djiddi Baraimi, a remercié les membres du CPNA et l'IRC pour leurs actions en faveur de la lutte contre la malnutrition.