Tchad : le Complexe industriel des abattoirs du Logone sera "opérationnel" dans "les mois à venir"

Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, a effectué lundi une visite de travail à Moundou, dans la province du Logone Occidental. Il s'est notamment rendu au Complexe industriel des abattoirs du Logone (CIAL), situé à quelques kilomètres de la ville. Il a été inauguré en février 2020 par le chef de l'État.



Le gouverneur du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, a indiqué que la présence du ministre va permettre d'accélérer le démarrage industriel.



"J'ai tenu à venir dans les deux Logone pour voir un peu ce qui se passe dans le secteur de l'élevage. Particulièrement, vous avez une industrie animale dans le Logone, l'abattoir. Nous avons la chaine de froid qui est aussi à côté", a expliqué Ahmat Mahamat Bachir.



"Chacun de nous se pose la question, il a été inauguré mais il n'est pas encore fonctionnel. (...) Peut être qu'il manque des vaches ou des cabris ici ? Ce n'est pas ça. Tout est sur place", a-t-il dit.



"Le complexe a quelques problèmes techniques. Mais je vous rassure ici, au plus tard dans les mois à venir, ce complexe sera opérationnel. Si ce n'est pas pour exporter pour l'extérieur, même si c'est pour ravitailler Moundou et Doba, il sera fonctionnel. Nous sommes venus dans ce cadre précis pour voir quand et comment rendre fonctionnel ce complexe", a précisé le ministre de l'Élevage et des Productions animales.



Parmi les défis figure la connexion du CIAL avec la Société nationale d'électricité pour assurer la couverture énergétique.