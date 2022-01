Tchad : le Conseil du barreau alerte l'État sur des pratiques cruelles au Nord

Le Conseil indexe des individus aux instincts animaliers qui s'adonnent à des pratiques d'un autre âge, contraires aux valeurs républicaines, à la démocratie et au respect des droits humains.



"Exprimant leur joie de torturer, ces malfaiteurs, ces hors-la-loi, filment leurs forfaitures, réalisent des vidéos et les partagent sur les réseaux sociaux. Certains érigent illégalement des cachots de détention dans lesquels sont détenus des citoyens. Ces actes sont un affront à la Loi, à l'État et constituent des graves entorses à l'État de droit", dénonce le Conseil du barreau.



Le Conseil estime qu'il est de la responsabilité de l'État, à travers ses institutions, de tout mettre en oeuvre pour identifier et traduire en justice ces malfaiteurs, qui qu'ils soient, afin qu'ils subissent la rigueur de la Loi. Il décide de mettre en place en son sein un comité ad hoc de suivi de cette situation.