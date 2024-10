Tchad : le Conseil national des chargeurs informe ses membres des nouvelles initiatives

Le Conseil national des chargeurs du Tchad (COC-TCHAD) a ouvert ce matin à l'hôtel Radisson Blu de N’Djamena, un atelier de formation et d'information sur les nouvelles initiatives en faveur de ses membres.



L'atelier vise principalement à faire du transport et du commerce, un « nouveau standard de développement », informe le président du conseil, Hamid Djoumino Djouma.



En effet, le commerce international occasionne régulièrement des abus. Le président invite par conséquent les commerçants tchadiens à porter à sa connaissance toute tentative d'extorsion de fonds. Hamid Djoumino Djouma promet remonter les forfaitures à qui de droit, pour que les auteurs en subissent les conséquences.



Mais avant, les participants à l'atelier sont informés sur les différents textes réglementant le commerce transfrontalier. Ce sont notamment des textes du Cameroun voisin, car les cargaisons transitent habituellement par les ports de Douala et de Kribi.