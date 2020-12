Tchad : le DG de la Gendarmerie nationale en mission d'inspection à Bol

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, est en visite d'inspection à la Légion de gendarmerie n°20 de Bol, au Lac. Il a dirigé mardi une réunion de travail à l'état-major de la Légion à Bol. La réunion a regroupé les responsables de la Légion et différents chefs de service.



Le directeur général de la gendarmerie a évoqué la question de la sécurité dans la province du Lac. Il a relevé qu'outre le phénomène de l'insurrection islamiste de Boko Haram, la province du Lac est confrontée à divers phénomènes criminels : la pêche illégale et abusive qui est difficile à contrôler du fait que les eaux du Lac Tchad sont partagées entre le Cameroun, Nigéria, Niger et Tchad.



Le général de division Djontan Marcel Hoïnati note également le phénomène d'enlèvement de personnes se pratique dans la région par des individus ayant la parfaite connaissance de l'environnement et des personnes.



Le premier responsable de la Gendarmerie a aussi relevé l'entrée clandestine des véhicules illégalement acquis mais surtout la circulation des armes de guerre dans la province. Il n'a pas perdu de vue l'exportation anarchique de bétail sur pied en direction du Nigeria. Des engins vôlés ou braqués à N'Djamena sont parfois vendus à Bol et d'autres localités avoisinnantes.



S'adressant à ses hommes, le directeur général les a félicité et a réitéré son plein soutien. Il a reconnu par ailleurs que l'environnemenr dans lequel ils exercent est hostile mais que cela ne doit en aucun cas les désorienter de leur mission régalienne qui consiste à protéger les personnes et leurs biens. Il les exhorte au dépassement de soi et à travailler au plus proche de la population.