Tchad : le DG de la Gendarmerie nationale en mission de travail au Hadjer-Lamis

Pour faire face à ces problèmes, le directeur général da la Gendarmerie nationale a demandé aux responsables et hommes placés sous leurs ordres de prendre leurs responsabilités et d'être vigilants et exemplaires. Il a rappelé la mission principale de la Gendarmerie nationale qui consiste à "protéger les personnes et leurs biens à l'exemple du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno".



Le général de division Djontan Marcel Hoïnati a attiré l'attention de ces responsables sur leur manière de servir et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières mises à leurs dispositions.



Clôturant ses propos, le général a déploré le comportement indisciplinaire de certains gendarmes. Il a appelé les responsables à assumer leurs responsabilités et à bien gérer leurs hommes.