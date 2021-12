Tchad : le DG de la Gendarmerie nationale présente le bilan sécuritaire annuel

Le général Djontan Marcel Hoïnati, directeur général de la Gendarmerie nationale, a présenté ce 24 décembre 2021, le bilan sécuritaire annuel de la République du Tchad, au cours d’un point de presse. Ainsi, au cours de l’année qui s’achève, des armes de guerre, des armes de fabrication artisanale, des armes blanches, des véhicules et autres engins à deux roues, ont été appréhendés.



Ce bilan annuel fait état de 119 malfaiteurs appréhendés à travers le pays ; 409 armes de différentes marques et 265 minutions de tout calibre saisies ; une quantité importante de drogue, des boissons frelatées et des armes blanches ont également été saisies. Bien plus, deux véhicules du ministère de la Justice braqués à Mongo, ont été retrouvés dans la zone du Chari-Baguirmi, un autre du HCR volé, récupéré à Koundi.



« La Gendarmerie nationale, fidèle à sa mission régalienne qui est d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, a durant toute l’année 2021, déployé tous les moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition par les plus hautes autorités de la transition et aussi avec la contribution de la population, à travers le numéro vert (le 114), plusieurs présumés malfrats de différentes catégories sont tombés dans nos filets », indique le patron de la Gendarmerie nationale. Il s’agit des présumés fabricants de faux billets de banque, des présumés braqueurs, des voleurs et des coupeurs de routes.



Par ailleurs, le président du Conseil Militaire de Transition a décidé du démantèlement de toutes les barrières érigées illégalement à l’intérieur du territoire national ; l’interdiction de détention illégale des armes à feu par des civils et des militaires non autorisés. Sur le terrain, toutes ces mesures ont été obsersvées sur l’ensemble du territoire national et les gendarmes ont été sensibilisés sur les principes et objectifs du CMT, la discipline militaire et le respect des droits humains.