Tchad : le DG de la Gendarmerie somme la légion N°8 d’appliquer les mesures du PCMT

Le général de division Djontan Marcel Hoinaty a tenu ce matin, dans les locaux de la légion de la gendarmerie de Sarh, une rencontre avec les responsables de la gendarmerie nationale du Moyen-Chari. Le but de la rencontre est de suivre l’application des mesures prises par le président du Conseil Militaire de Transition, le général de corps d’armée, Mahamat Deby Itno.



Ces mesures sont entre autres, la levée des barrières de contrôle à l’intérieur du pays, l’interdiction de détention des armes de guerre par les civils et militaires non autorisés, ainsi que le renforcement de l’autorité de l’Etat. Il a échangé avec ses hommes sur les phénomènes récurrents qui sapent les efforts de la paix et de la cohabitation pacifique dans la province du Moyen-Chari. Il s’agit des conflits éleveurs/agriculteurs, du trafic d’armes légères et de petits calibres, le vol à mains armées, du braquage, voire des cas d’assassinats.



Le directeur général de la gendarmerie a déploré le fait que ces phénomènes se sont amplifiés depuis que la situation conflictuelle au nord de la RCA s’est dégradée. Le chef de la gendarmerie a donné des instructions et conseils à son personnel, sur la manière de servir afin d’enrayer les vecteurs criminogènes qui mettent à mal la paix civile. Il a insisté sur la mise en œuvre des mesures du président du CMT, et a attiré l’attention des responsables de la légion de gendarmerie N°8 de Sarh, sur le phénomène de braquage qu’il faut endiguer dans la province du Moyen-Chari. Dans tous les cas, le général de division Djontan Marcel Hoinaty entend prendre ses responsabilités. Car, dit-il, ces mesures ont été prises pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, et le président du Conseil Militaire de Transition les a placées parmi ses priorités.



Le DG de la gendarmerie s’est, par ailleurs, félicité de l’esprit de collaboration entre les membres des forces de défense et de sécurité, et les autorités administratives provinciales. Il les a encouragés à continuer dans le même sens. Toutefois, il a mis en garde les gendarmes qui se rendront coupables d’arnaque, d’extorsion ou de népotisme dans le traitement des affaires de leur compétence. Des sanctions graves seront prises à leur encontre. Il a terminé par un appel à la population du Moyen-Chari, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, pour relever le défi de la sécurité dans ladite province.