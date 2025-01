Tchad : le DG de la Police demande aux fonctionnaires absents de reprendre leurs postes

Dans un communiqué rendu public ce 16 janvier 2025, le Directeur général de la Police Nationale, Tougoud Digo Maide, demande à tous les fonctionnaires de Police absents de leurs postes d'affectation, à reprendre leurs services au plus tard le 31 janvier 2025 à 7 heures précises.



Passé ce délai, des sanctions administratives seront prises à leur encontre.



Par ailleurs, les directeurs techniques et commandants des unités spécialisées sont instruits de suivre et rendre compte de l'exécution des termes du communiqué.