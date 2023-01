Tchad : le DG de la gendarmerie à Laï pour renforcer l'action sécuritaire

Dès son arrivée, il a été accueilli par le commandant de la légion n°14 de la gendarmerie nationale de la Tandjilé, le colonel Moussa Cherif, à 7 km à la sortie sud de la ville Laï. Le commandant de la compagnie de la Tandjilé, Djerassem Romain, a ensuite invité le DG à passer en revue les troupes constituées. Après la revue des troupes, le cortège s'est rendu au gouvernorat pour présenter ses civilités au gouverneur de la province, Doudlengar Miayo, et à ses proches collaborateurs.



Le gouverneur a souligné la bonne collaboration de l'administration avec les forces de défense et de sécurité avant d'énumérer les maux qui minent la province. Le patron de la gendarmerie nationale a tout d'abord salué la présence des chefs traditionnels et des leaders religieux avant de transmettre le message du chef de l'État. Il a notamment insisté sur le bon vivre ensemble des populations, la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, et a demandé aux chefs traditionnels de transmettre à temps l'information en cas de conflit.