TCHAD Tchad : le DG de la gendarmerie en mission d'inspection à Biltine

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2021



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, est arrivé à Biltine le 14 octobre 2021 pour une visite d'inspection.

La visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation de la mise en œuvre des mesures prises par le président du CMT, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, afin de renforcer la sécurité mais aussi s'enquérir de la situation sécuritaire dans la province de Wadi-Fira.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, a convoqué ce 15 octobre une réunion qui a rassemblé les responsables et différents chefs de service de la légion de gendarmerie n° 23 du Wadi-Fira. Au cours de cette réunion, le général de division Djontan Marcel Hoïnati a tout d'abord fait le constat sur l'application des mesures prises par le PCMT.



Il se félicite du respect et de la bonne application desdites mesures qui sont entre autres la levée des barrières de contrôle à l'intérieur du pays, l'interdiction formelle de détenir une arme de guerre par des civiles et militaires non autorisés et le renforcement de l'autorité de l'État.



Pour le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoinati, la sécurité des personnes et de leurs biens est l'une des priorités du PCMT. Aucune négligence ne sera tolérée, prévient-il. En parlant de la sécurité dans la province de Wadi-Fira en général, le chef de la gendarmerie a évoqué la persistance des phénomènes criminels notamment le trafic des armes légères et des petits calibres ainsi que les conflits intercommunautaires. Il a relevé que la province sert de point de passage pour l'immigration et le trafic d'êtres humains en partance vers la Libye.

Le général de division Djontan Marcel Hoinati a déploré le braquage des biens parfois avec violence sur les personnes. À peine arrivé à Biltine, un vol à main armée a lieu dans la ville. Il s'agit de deux individus qui ont fait usage de leur arme pour voler un véhicule. Les braqueurs ont été appréhendés à bord du véhicule dérobé quatre heures plus tard par les éléments de la gendarmerie à Kalaït. Le directeur général de la gendarmerie nationale a indiqué que ces voleurs seront traduits en justice pour répondre de leurs actes.



Pour faire face aux maux qui mettent à mal la sécurité des personnes et de leurs biens, le chef de la gendarmerie a donné des instructions et conseils éclairés à ses hommes. Il leur a recommandé de doubler de vigilance car la province de Wadi-Fira constitue un carrefour aux divers phénomènes criminels. Il a attiré l'attention de ses hommes afin de bien faire leur travail car toute pratique contraire au droit ne sera pas tolérée.



Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, se félicite de la franche collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives. Il appelle la population de Wadi-Fira à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter davantage et efficacement contre tout phénomène susceptible de remettre en cause la sécurité.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Yaya Dillo demande la dissolution du CNT تشاد: عزل أحد موظفي سلك الشرطة الوطنية Tchad : révocation d'un fonctionnaire du corps de la police nationale Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)