Tchad : le DG de la gendarmerie inspecte la légion du Ouaddaï

Le directeur général de la gendarmerie a attiré l'attention des responsables de services de sécurité sur les phénomènes de trafic d'armes légères et de petit calibre, la contrebande des marchandises et le vol à main armée. Il a aussi mis un accent particulier sur les conflits intercommunautaires avec des dimensions meurtrières et n'a pas manqué de donner des instructions et orientations aux responsables de la légion n°4 afin de lutter contre les phénomènes faisant obstruction à la paix et au développement.



Le général Djontan Marcel Hoïnati a exhorté la population de la province de Ouaddaï à collaborer avec les services de sécurité pour relever le défi lié à la sécurité des personnes et des biens.