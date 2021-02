Tchad : le DG de la gendarmerie met en garde ses hommes contre les déviances

Selon le général Djontan Marcel Hoïnati, malgré, la vigilance, des hors-la-loi continuent à commettre leurs forfaits. Certains phénomènes tels que le vol de bétails, l'extorsion des biens et la détention illégale d'armes de guerre par la population civile doivent s'arrêter.



Le général de division a mis en garde les gendarmes qui se rendent coupables de bavures. "Vous devez être neutres dans votre mission car mon institution ne tolère aucune déviance, notamment la corruption et l'arnaque", a déclaré le général.



Il appelle toute la population de la province de la Tandjilé à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de "contrecarrer les actions des bandits de grand chemin".