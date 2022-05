Tchad : le DGPN met en garde contre le laxisme et la complaisance au sein de la police

N'Djamena - Le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, a convoqué le 11 mai une rencontre avec les responsables de la police nationale. Il a rappelé à l'ordre les différents chefs de service de la police nationale accusés de laxisme et de complaisance.



Le général Moussa Haroun Tirgo a prévenu que tout responsable coupable de complaisance assumera l'entière responsabilité. De plus, les agents qui refusent de regagner leurs postes de travail et qui continuent d'émarger doivent être immédiatement sanctionnés.



Le n°1 de la police n'a pas manqué de mettre en garde "les brebis galeuses" qui ternissent l'image de la police.