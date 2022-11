Tchad : le DGPN sortant, le général Moussa Haroun Tirgo, présente son bilan

Le directeur général de la police nationale sortant, le général de corps d’armée Moussa Haroun Tirgo, affirme que durant la période de transition, il s'est attelé à faire face aux grands défis sécuritaires, notamment la question du grand banditisme, la gestion des manifestations et la sécurité des personnes et de leurs biens.



L'officier supérieur a cité des actions qui ont été entreprises à savoir : le renforcement du dispositif sécuritaire dans la ville de N’Djamena et ses environnants à travers la commission mixte de sécurité ; la création d’un second commissariat central de police pour la ville de N’Djamena ; l’organisation successive des rafles des malfaiteurs qui perturbent la quiétude de la population ayant permis d’interpeler environ 600 malfrats et de les transférer à la Justice.