Tchad : le DGPN suspend les autorisations d'absence et les congés administratifs

Le directeur général de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo, suspend les autorisations d'absence et les congés administratifs jusqu'à nouvel ordre, excepté les évacuations sanitaires et les stages professionnels. La suspension est effective à compter de ce 18 février 2022.



48 heures après son installation à la tête de la police nationale, le général Moussa Haroun Tirgo entend mettre de l'ordre au sein des services. Dans son discours d'installation, il a mis en garde les policiers qui "dorment à la maison" et se pointent à la fin du mois pour émarger afin de toucher la solde.



Le directeur de la police a exhorté le ministère de la Sécurité publique de sanctionner ces "brebis galeuses".