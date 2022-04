Tchad : le FACT dénonce des diversions après le ralliement de Nigué Kross

Le mouvement FACT a dénoncé le 9 avril des "diversions" du Conseil militaire de transition (CMT) après le ralliement de son ancien chef d'état-major, le colonel Nigué Kross.



"La junte militaire, incapable de faire face aux défis de l’heure, s’évertue à créer des diversions à travers des montages grossiers de supposées défections dans les rangs du FACT par le ralliement d’une personne le colonel Nigué Kross ayant quitté le FACT en septembre 2021 pour une autre organisation, par conséquent cet événement ne concerne en rien le FACT et ses combattants", selon Issa Ahmat, commissaire-adjoint à la communication, sensibilisation et mobilisation citoyenne.



"Aujourd’hui, plus que jamais, le Tchad est au bord de l’abîme, la déliquescence de l’État est telle que, des voix du premier cercle du pouvoir, des collaborateurs directs du chef de la junte putschiste s’élèvent pour dénoncer « l’irrationalité administrative » voire l’enfantillage au sommet de l’État. La perte de crédibilité d’une junte portée à bout de bras par des puissances étrangères n’est plus à démontrer", affirme le FACT.



Le FACT salue "la lutte héroïque que mènent certaines coalitions de la société civile dont Wakit Tamma, qui malgré les nombreuses intimidations se tient résolument debout pour défendre l’idéal républicain". Le FACT "se retrouve et s’inscrit parfaitement dans toute lutte dont l’ultime but est la défense des intérêts moraux et matériels du peuple tchadien", indique le communiqué du mouvement.