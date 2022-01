Tchad : le FACT exclut Kingabé Ogouzeïmi pour “trahison” après son retour au pays

Le mouvement Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) exclut Kingabé Ogouzeïmi De Tapol, commissaire à la communication, sensibilisation et mobilisation citoyenne au sein de son bureau fédéral Europe, pour "haute trahison et intelligence avec l’ennemi", selon un communiqué.



Kingabé Ogouzeïmi De Tapol a été acceuilli cette nuit à l’aéroport de N’Djamena, marquant son retour au pays après des années d'exil.



“Un moment d’émotion pour ce digne fils de la république qui met fin à plus de 30 ans d’exil. Comme quoi, il n’y a pas d’exclusion de quelques mouvements politico-militaires. La main tendue est vraiment bien tendue sans calcul de la part du président de la république”, a réagi le ministre Abderaman Koulamallah.



Kingabé Ogouzeimi De Tapol dit avoir été convaincu par la volonté de réconciliation et les actes posés par les autorités de transition.



Mouvement rebelle, le FACT est à l’origine de l’offensive d’avril 2021 qui a coûté la vie au défunt président Idriss Deby Itno.