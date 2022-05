Tchad : le FACT exige la libération immédiate des manifestants arrêtés

Le FACT rappelle que l’un de ses préalables au pré-dialogue est et demeure l’autorisation de toutes manifestations citoyennes et pacifiques. Aussi, il réaffirme son profond attachement au respect de la liberté d'expression et du droit à manifester pacifiquement.



"La junte ayant failli à sa mission primaire d’encadrement de la manifestation, de la sécurisation de l’itinéraire et la protection des personnes et des biens, des débordements ont été constatés", affirme le mouvement.



Le FACT condamne l'arrestation, illégale, des manifestants et exige leur libération immédiate et sans condition.