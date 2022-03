Tchad : le FACT réagit au ralliement du colonel Nigue Kross

"Certains médias ont fait état, aujourd’hui, du retour au bercail de Nigue Kross qui fut le chef d’état- major 2ème adjoint du FACT", a réagi le mouvement.



Le FACT informe que "Monsieur Kross ne fait plus partie de ses éléments depuis le 14 septembre 2021, date de l’attaque de ses positions par les troupes de Haftar. Il a ensuite rejoint les rangs d’un autre mouvement politico-militaire. Le FACT n’est en rien concerné par son retour au pays".



"Que les médias cessent de présenter ce ralliement au régime comme une défection des rangs du FACT", ajoute Issa Ahmat, commissaire-adjoint à la communication du mouvement.



Nigue Kross a décidé de prendre ses distances avec le FACT de Mahamat Mahdi Ali après l’échec de l'offensive aux portes du Kanem. D'après certaines sources, les relations entre Mahamat Mahdi Ali et Nigue Kross se seraient sérieusement dégradées. Il est considéré au sein de la rébellion tchadienne comme un officier fidèle à la lutte, un fin stratège et un guerrier hors pair.



D'après des sources militaires tchadiennes, le colonel Nigue Kross a joué un rôle déterminant lors de l'échec d’une contre-offensive dans le désert du Nord Kanem en sauvant le président du FACT Mahamat Mahdi Ali d'une capture par l'armée tchadienne.