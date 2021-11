Tchad : le FMI attentif à la renégociation de la dette avec Glencore

Le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie, a annoncé le 12 novembre que le principal créancier du Tchad, Glencore, s’est engagé à entreprendre des négociations de bonne foi pour renégocier sa dette.



« Le FMI comprend que le Tchad a récemment reçu une communication du principal créancier du secteur privé qui signale qu’il s’engage à avoir des entretiens de bonne foi avec les autorités tchadiennes au sujet de la renégociation de dette sollicitée. Cette annonce suit les assurances de financement fournies par les créanciers officiels du Tchad participant au Cadre commun, dans leur déclaration du 16 juin », selon le FMI.



Environ 90% des droits d’exportation du pétrole du Tchad servent à rembourser la dette de Glencore contractée en 2014 par la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT). Le trader suisse et son pool de bailleurs réclament 1,4 milliard de dollars (dont 347 millions pour le seul Glencore) nés d’un deal conclu en 2014, explique Financial Afrik. Le FMI estime que cette situation est étouffante pour le Tchad.



Les services du FMI continuent de travailler en étroite collaboration avec les autorités tchadiennes afin de soumettre un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit au conseil d’administration du FMI pour examen le plus tôt possible.