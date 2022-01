Tchad : le FMI veut aider le pays à restructurer sa dette

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et le chef de mission du FMI, Edward Gemayel, ont animé conjointement une conférence de presse ce 18 janvier.



Le conseil d'administration du FMI a adopté le 10 décembre 2021 un nouveau programme pour appuyer le Tchad. Le FMI a dépêché une équipe au Tchad dans le cadre de l'entrée en vigueur du programme de Facilité Élargie de Crédit 2021-2024, soit une durée de trois ans.



Le Tchad traverse une période très difficile dû aux chocs liés au Covid, au climat, à la sécurité et à l'insécurité alimentaire. Ces chocs entrainent un manque à gagner de 4,5 milliards de PIB. En plus de cela, il y a le problème de la dette extérieure qui s'ajoute, souligne le chef de mission de FMI au Tchad.



C'est à ce titre qu'Edward Gemayel explique le bienfondé de ce programme du FMI qui consiste à aider le Tchad dans la restructuration de sa dette extérieure en attirant les investisseurs et en encourageant les partenaires du Tchad à contribuer à la croissance et au développement de son PIB. Ce programme va aider le Tchad à sortir de sa dette, estime-t-il.



D'après le représentant du FMI, trois acteurs clés doivent travailler ensemble afin de pouvoir aider le Tchad à restructurer ses dettes : les créditeurs, le peuple tchadien lui-même dont le gouvernement et enfin les partenaires qui pourront donner des supports financiers et/ou budgétaires pour que le Tchad restructure ses dettes extérieures.