Tchad : le FONAP et ses partenaires forment 146 jeunes aux métiers de la couture

Dans le cadre de ses activités d’appui à la formation, le Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP), de concert avec le Centre Cornelia Cornnely, le Centre J, RABEL Couture, l’atelier de la Maison de la femme, l’atelier Succès, et le Centre de formation professionnelle en couture, a clôturé sa formation d’apprentissage aux métiers de la couture.



Des parchemins ont été remis aux 146 jeunes lauréats de la commune de N’Djamena, au cours d’une cérémonie dans la grande salle de l’École nationale d’administration (ENA) ce 24 juin.



Au total, 146 jeunes dont 76 filles sont été formés avec l’appui des partenaires du FONAP.



Le projet financé par le FONAP vise à lutter contre le chômage des scolarisés ou non et à réduire la pauvreté.