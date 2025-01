Tchad : le Festival DARY fait le bilan après sa 6ème édition

Tchad : Le Festival DARY fait le bilan après sa 6èmee édition L'Office National de Promotion du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts a tenu un point de presse pour dresser le bilan de la sixième édition du Festival DARY et apporter des éclaircissements sur les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.



Lors de ce point de presse, le président de l'organisation, Fadoul Hamit Mouctar, a rappelé que, malgré son succès, le festival a été la cible de critiques et de désinformations malveillantes. Il a reconnu qu'une prestation artistique non conforme aux valeurs morales de l'événement a eu lieu sur le podium.



Pour éviter de tels écarts à l'avenir, un système de veille renforcé a été mis en place. Ce dispositif garantira que toutes les chorégraphies, chants et musiques reflètent les valeurs culturelles et éthiques du festival. Le comité s’attèlera à mieux encadrer cette approche pour les prochaines éditions.



Concernant une rumeur particulièrement grave et diffamatoire, qui prétendait qu’un viol d’une jeune fille de 12 ans aurait eu lieu dans l’enceinte du festival, une enquête menée par les autorités compétentes a établi que cet acte odieux, condamné avec la plus grande fermeté, s’est produit en dehors des lieux et du cadre du festival.



Fadoul Hamit Mouctar a réaffirmé l'engagement de l'organisation à garantir un espace sécurisé et respectueux pour tous les participants, dans un esprit de fraternité et d’intégrité. La question du renforcement global du dispositif sécuritaire lors des prochaines éditions du festival sera discutée avec tous les partenaires concernés, notamment les forces de défense et de sécurité. Malick Mahamat