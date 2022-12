Tchad : le Festival Dary est "le rendez-vous culturel le plus attendu de tous", se félicite Mahamat Idriss Deby

N'Djamena - Le président de la transition Mahamat Idriss Deby a lancé ce 24 décembre le Festival Dary au Palais du 15 janvier.



"Au fil des années, ce Festival a su s'imposer en prenant de l'importance et de l'ampleur, au point de devenir le rendez-vous culturel le plus attendu de tous", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Le chef de l'État souhaite que l'évènement puisse créer un pont entre les tchadiens, de nature à consolider l'entente et l'harmonie.